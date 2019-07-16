أردوغان يتوعد السوريين بالترحيل من تركيا

2019/07/16 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا ستقوم بترحيل من ينتهك القانون ويرتكب الجرائم من السوريين إلى بلدهم.ونقلت وسائل إعلامية تركية عن الرئيس أردوغان ،قوله خلال اجتماع مع قيادات حزب العدالة والتنمية الحاكم “كان علينا أن نفتح أبوابنا للسوريين، لم نستطع تجاهلهم، لكن من يرتكب الجرائم سيتم إنهاء حالة الحماية المؤقتة لحقوق الإقامة …

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