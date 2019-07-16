اعتقال متهمين بالاحتيال وانتحال صفة وترويج المخدرات في بغداد

2019/07/16 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، اعتقال متهمين بالاحتيال وانتحال صفة وترويج المخدرات بالعاصمة.

وقالت القيادة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "القوات الأمنية في عمليات بغداد، تمكنت من القاء القبض على متهم بانتحال صفة رسمية في منطقة الأعظمية".واضافت، انه "تم اعتقال متهم بالاحتيال في مدينة الصدر، واعتقال متهم آخر بترويج المخدرات في منطقة الحرية"، موضحة انه "تم تسليمهم الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم وفق القانون".انتهى

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