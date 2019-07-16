2019/07/16 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت دائرة صحة ديالى، الثلاثاء، ضبط مخزن وهمي بداخله 3 طن من الادوية والمستلزمات الطبية في بعقوبة.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "فريقا مشتركا من قسم التفتيش والشكاوى ومديرية الأمن الوطني في ديالى، ضبطت مخزن وهمي يحتوى على ٣ طن من الأدوية و المستلزمات الطبية متخفي في دار سكنية في منطقة التحرير في بعقوبة".واضاف العزاوي، ان "الفريق التفتيشي المشترك قام بمصادرة جميع الأدوية داخل المخزن الوهمي".ومن جانبه قال مدير قسم التفتيش حسام عبد العزيز، ان "العملية جرت وفق أوامر قضائية من المحاكم المختصة، فيما تم إحالة صاحب المخزن إلى المحاكم المختصة".انتهى

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