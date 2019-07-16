2019/07/16 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس باشر مكتب (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) تنفيذ ورش تثقيفية هدفها نشر الوعي ومحاربة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات والوزارات العراقية.وقال بيان صادر من المكتب تلقته “خطوة برس” أنَّ “هذه الورش تتلخَّص بالوصول ميدانياً لتستهدف شريحة الموظفين والعاملين في بعض الوزارات، والمؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية”.وأشار البيان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكتب مكافحة غسل الأموال ينفذ ورشا تثقيفية لمحاربة الجرائم المالية وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب مكافحة غسل الأموال ينفذ ورشا تثقيفية لمحاربة الجرائم المالية) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب مكافحة غسل الأموال ينفذ ورشا تثقيفية لمحاربة الجرائم المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).