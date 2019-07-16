بالصور… وفاة شاب بعد تعذيبهِ بسجنٍ في النجف

2019/07/16 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق في أول تأكيدٍ حي، على تقرير منظمة “هيومن رايتس ووش”، بشأن التعذيب والتنكيل الذي يتعرض له السجناء في العراق، توفي شاب “لم تثبت ادانته” في سجنٍ […]

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