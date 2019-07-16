الكشف عن خطة أمنية جديدة في ديالى بقيادة الحشد الشعبي

2019/07/16 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ديالى

كشفت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، عن خطة انتشار جديدة للحشد الشعبي، تشمل طرقا ستراتيجية داخل المحافظة.

وقال رئيس اللجنة صادق الحسيني

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