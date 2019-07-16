اعتقال عدد من المتهمين بقضايا مخدرات واحتيال في بغداد

2019/07/16 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، عن اعتقال متهمين بالاحتيال وانتحال صفة وترويج المخدرات في العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة

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