النقل تتعاقد مع منظمة (IATA) لرفع الحظر الاوربي الجوي عن الناقل الوطني

2019/07/16 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، أبرام عقد مشترك بين الناقل الوطني والاتحاد الدولي للنقل الجوي(IATA) للأرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين وكخطوة اولية لرفع الحظر الأوربي عن الطائر الاخضر بمساعده خبراء الاتحاد الدولي للنقل الجوي.

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