2019/07/16 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسلنا: وزير الدفاع يقرر تخصيص 700 اسم لطلبة الدورة 82 ويفتح الدورة 83 لاستيعابهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/16 | 13:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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