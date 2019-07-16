أقوى هجوم من مي العيدان على نجم “ستار اكاديمي”: “لولا الفشل لما عرف النجاح”!

2019/07/16 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شنت المذيعة مي العيدان هجوماً قوياً على الفنانين بشار الشطي ومهند الحمدي من خلال صفحتها على تطبيق انستغرام.

ونشرت صورة للفنانين معاً وعلقت عليه بطريقتها المستفزة وبعباراتها الانتقادية اللاذعة، وانتقدت اعمالهما الفنية وشكلهما.

وارفقت الصورة بالتعليق التالي: ” استغرب كل الاستغراب لمن يقول ان مهند الحمدي جميل فأنا أراه بعيدا كل البعد عن ذلك فهو اقرب الى شكل الشاب العادي ولو نظرت الى دوره في دفعة القاهره نرى اداء باهتا بعيدا عن التلقائية والأقرب للاسصطناع”.

وأضافت بتهكم: “يحتاج الى فتره كبيرة من العمل وتطوير ذاته وان يبتعد عن اتكاليته على قناة الام بي سي الذي يعمل بها كمذيع وليتذكر ان لو دامت لغيرك لما وصلت إليك فالينظر للآخرين من سبقوه بالعمل”.

وانتقلت بعدها للهدوم على نجم “ستار اكاديمي” الكويتي بشار الشطي وقالت “بشار فشل اكثر ومنذ خطى خطوته نحو التمثيل التلفزيونيه وهو كل مسلسل لازم يجسد شخصية الرجل المتزوج ويحب اخرى وعلى سبيل المثال ولا الحصر دوره في للحب كلمه وامنا رويحة الجنه واخيرا و ليس آخراً دفعة القاهره ليس من الخطا ان يفشل احدا المهم ان ينجح بعد الفشل فلولا الفشل لما عرف احدا طعم النجاح ونقطه ومن أول السطر”.

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