2019/07/16 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / خطوة برس أعلنت شرطة محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء القبض على ثلاثة مطلوبين بقضايا إرهابية في المحافظة.وذكر بيان رسمي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “فريق عمل مختصا تم تشكيله ومكونا من شعبة مكافحة اجرام القرنة بالاشتراك مع مركز شرطة القرنة تمكن من القاء القبض على ثلاثة متهمين وفق المادة 4 إرهاب”.وأضاف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على ثلاثة مطلوبين بالإرهاب في البصرة وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على ثلاثة مطلوبين بالإرهاب في البصرة) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على ثلاثة مطلوبين بالإرهاب في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).