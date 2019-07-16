2019/07/16 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف / خطوة برس نفت قيادة شرطة النجف، اليوم الثلاثاء، وجود أي حالات تعذيب في سجون المحافظة، فيما اكدت انها ستقاضي وسائل اعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي التي شهّرت بضباطها.وقالت القيادة في بيان تلقت “خطوة برس”، نسخة منه ان “ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام عن وجود حالات تعذيب في سجون المحافظة عار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة النجف: لا وجود لأي حالات تعذيب في سجون المحافظة وكالة خطوة برس.

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