2019/07/16 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مكتب إعلام وزارة النقل أن الوزير المهندس عبد الله لعيبي ،أعلن أن الخطوط الجوية العراقية بدأت مرحلة التنفيذ بوضع اليات عملية وفنية تهدف الى رفع الحظر الاوربي وتأهيلها للعودة الى الاجواء الاوربية من خلال منحها شهادة السلامة العامة للاتحاد الدولي للنقل الجوي(IATA) للعودة كعضو فاعل فيها .واوضح سيادته تم التعاقد مع منظمة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير النقل يعلن بدء تنفيذ خطوات فعاله لرفع الحظر الأوربي الجوي عن الناقل الوطني العراقي النعيم نيوز.

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