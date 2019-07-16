2019/07/16 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت تقارير صحافية هولندية وإيطالية إلى أن الهولندي ماتيس دي ليخت، مدافع وقائد أياكس أمستردام بطل الدوري الهولندي سيصل مدينة تورينو، الثلاثاء، بعدما وافق على الانضمام إلى ناديها، يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي في المواسم الثمانية الماضية.ولم توضح التقارير ما إذا كان نادي السيدة العجوز قد توصل إلى اتفاق كامل بشأن قيمة الصفقة مع نادي العاصمة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دي ليخت في طريقه إلى معقل البيانكونيري وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دي ليخت في طريقه إلى معقل البيانكونيري) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دي ليخت في طريقه إلى معقل البيانكونيري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).