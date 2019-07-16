العدل تفتح تحقيقاً بخصوص اتهامات رايتس ووتش بشأن مراكز التوقيف في نينوى

2019/07/16 | 13:37

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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة العدل ، الثلاثاء 16 تموز 2019، فتح تحقيق بخصوص اتهامات منظمة هيومن رايتس ووتش بش...





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