مجلس واسط يؤجل استضافة المحافظ المياحي لعدم اكتمال النصاب

2019/07/16 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس محافظة واسط، اليوم الثلاثاء، تأجيل استضافة المحافظ المياحي لعدم اكتمال النصاب.وقال مصدر، ان “مجلس محافظة واسط قرر تأجيل استضافة المحافظ محمد المياحي، لعدم اكتمال النصاب”.وكان من المؤمل خلال الجلسة المؤجلة مناقشة الملف الامني وتداعيات حادثة سيطرة اللج.

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