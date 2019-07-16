2019/07/16 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة التجارة، الثلاثاء، وصول كميات الحنطة المسوقة من الفلاحين والمزارعين الى السايلوات والمخازن التابعة لها في نينوى، الى 500 ألف طن منذ انطلاق العملية التسويقية بالمحافظة في التاسع من الشهر الماضي ولغاية الان.

وقال مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب بالوزارة نعيم محسن المكصوصي في تصريح صحافي نقلته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "عمل على اجراء جولات ميدانية من اجل زيارة مراكز التسويق وتسلم الحنطة في محافظة نينوى، بغية الاطلاع على سير العملية التسويقية والعمل على تذليل العقبات وحل المشاكل التي قد تواجه تلك العملية".

واضاف المكصوصي، أن "كميات الحنطة المتسلمة من فلاحي ومزارعي المحافظة وصلت الى ما يقارب 500 ألف طن"، مشيرا الى ان "الكميات المتسلمة توزعت بين حنطة محلية اولى وثانية وثالثة"، لافتا الى ان "الحنطة المسوقة يتم تسلمها في المراكز التسويقية المعتمدة في المحافظة وهي: سايلو الموصل وبازوايا والوائلية وتلعفر ومخمور وكل من ساحتي الموصل والمشيرفة".

ونوه بأن "التوقعات تشير الى ان اجمالي كميات الحنطة المسوقة في المحافظة سيتجاوز 600 الف طن للموسم الحالي، ما يتطلب افتتاح مواقع جديدة لاستيعاب هذه الكمية، حيث من المؤمل افتتاح ساحة روفيا بالقرب من ساحة مشيرفة لفك الاختناقات وتقليل الزخم على باقي مواقع الاستلام".

واكد أن "جميع الكميات المتسلمة من الحنطة المحلية خضعت للفحوصات المختبرية بعد اخذ العينات وسحب النماذج وتحديد نوعها قبل تسلمها، مستبعدا تسلم اي كميات من الحنطة غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة في الخطة التسويقية للموسم الحالي وذلك بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة او زيادة نسبة الشعير او (الزيوان) فيها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسويق نصف مليون طن حنطة من نينوى) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسويق نصف مليون طن حنطة من نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).