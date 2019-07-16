2019/07/16 | 13:40

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رئيس الجمهورية يستقبل رئيس حكومة اقليم كردستان

أستقبل رئيس الجمهورية، برهم صالح، الثلاثاء ، رئيس حكومة كردستان،

مسرور بارزاني، في قصر السلام ببغداد.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان مقتضب، إن "صالح استقبل

بارزاني في قصر السلام ببغداد".وفي وقت سابق وصل رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، الثلاثاء،

الى العاصمة بغداد، على رأس وفد كردي حكومي رفيع لبحث الملفات العالقة

بين الحكومة الاتحادية والاقليم.

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