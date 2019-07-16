2019/07/16 | 13:40

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التربية النيابية تعقد اجتماعا السبت المقبل لمناقشة نسب النجاح المتدنية لطلبة الثالث المتوسط

اكد عضو لجنة التربية النيابية، رعد المكصوصي، اليوم الثلاثاء، ان

لجنة التربية في مجلس النواب سوف تعقد اجتماعا قريبا تناقش فيه اللجنة

نسبة النجاح المتدنية لطلبة الثالث المتوسط .وقال المكصوصي، في حديث صحفي، ان "لجنة التربية النيابية، سوف تعقد

اجتماعا السبت المقبل لمناقشة نسب النجاح المتدنية التي حققتها

التربية في امتحانات الثالث متوسط والسادس الابتدائي".وضاف، ان "اللجنة سوف تضع إجراءات صارمة حول هذه النسب"، مبينا ان

"هناك مقررات سوف تطرح على هيأة الرأي حول ذلك الامر".وأشار، الى ان "هناك حلول وقرارات ستوضع من شأنها الحد من هذه الحالات

في المدارس الاهلية التي كانت شأنها شأن المدارس الحكومية في تدني نسب

النجاح".

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