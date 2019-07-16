2019/07/16 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعداد المدرسين بالمجان وصل لنصف المتعينين وعملهم يتفوق من حيث المجهود هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/16 | 13:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعداد المدرسين بالمجان وصل لنصف المتعينين وعملهم يتفوق من حيث المجهود) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعداد المدرسين بالمجان وصل لنصف المتعينين وعملهم يتفوق من حيث المجهود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).