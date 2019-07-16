الأمير خالد بن سلمان لغريفيث: يجب وقف التدخلات الإيرانية في اليمن

2019/07/16 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – شدد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان على ضرورة وقف التدخلات الإيرانية الإجرامية في شؤون اليمن الداخلية، وجاء

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