الياسري يوجه بالتحقيق في حادثة وفاة سجين باحد مراكز شرطة النجف

2019/07/16 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان مقتضب لمكتب الياسري، حصل عليه موقع "الغدير"، ان" محافظ النجف الاشرف وجه بالتحقيق في حادثة وفاة شاب جراء تعرضه لـ"تعذيب" شديد في مركز للشرطة".واضاف الياسري، انه" وجهنا الجهات المعنية بتشكيل لجنة تحقيقية لفتح تحقيق عاجل مع ضباط ومراتب مكتب مكافحة الاجرام بخصوص موت المتهم "ماهر الرماحي" اثناء التحقيق معه".

وبين، اننا" في الحكومة المحلية ضد اي تجاوز على مبادئ حقوق الانسان اثناء التحقيق والاستجواب في اجهزة الشرطة المختلفة موضحا اننا لن نقبل على هكذا خروقات في سير عمل التحقيقات لأنها لا تمثل رؤية السلطتين التنفيذية والتشريعية".

وفي ذات السياق نفت شرطة المحافظة وجود حالات تعذيب في سجونها".واكدت في بيان لها اطلع عليه موقع "الغدير"، انه" نؤكد بان المديرية ستقاضي وسائل اعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي التي شهّرت بضباطها ومنتسبيها وسمعة شرطة المحافظة".

انتهى..م.م

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