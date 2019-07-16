هيأة المنافذ تعلن احصائية المخالفات لشهر حزيران في المنافذ الحدودية

2019/07/16 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيأة المنافذ الحدودية، عن إحصائية بينت من خلالها مجمل المخالفات لشهر حزيران الماضي.

واكدت هيأة المنافذ الحدودية ان عدد المخالفات بلغت مئتين واثنتين وخمسين مخالفة، منها تهريب مخدرات، مع مخالفة اجازة استيراد مثبتة من قبل مقر الهيأة، وأوامر القاء القبض على مطلوبين، بالإضافة الى دعاوى كمركية محالة من المنافذ الى القضاء تحت عناوين تغيير وصف البضاعة، تهريب، تزوير، معاملات غير مكتملة الإجراءات القانونية.

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