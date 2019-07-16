الحكمة المُعارض يدافع عن وزراء ويعد بـ”تقويم” عمل غير الكفوئين

2019/07/16 | 13:42

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بغداد:سومر نيوز

دافع النائب عن تيار الحكمة الوطني المُعارض محمود ملا طلال، اليوم الثلاثاء، عن عدد من الوزراء، فيما اكد ...

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