الإمارات تعزز قطاع تجارة النفط لتدعيم مكانتها في الشرق الأوسط

2019/07/16 | 14:12

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

تعتزم شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، التي تعتبر منذ فترة طويلة واحدة من أكثر الشركات تحفظا في الشرق الأوسط، تطوير عملياتها التجارية في إطار مساعيها للاقتداء بشركات النفط العملاقة المنافسة وتعزيز نفوذها في المنطقة.

وقالت أربعة مصادر مطلعة على خطط الشركة إن أدنوك أنفقت بسخاء في الاستعانة بمتعاملين سابقين في شركات مناظرة لها بالقطاع الخاص وإنها تريد إطلاق معيار قياسي للنفط الإقليمي، ربما هذا العام، على غرار المعيارين العالميين خامي برنت وغرب تكساس الوسيط.

وقالت المصادر إن الخطة لم تستكمل أركانها بعد ويتعين أن توافق عليها السلطات في الإمارات مثل المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي.

ولم ترد أدنوك على طلب للتعليق على الخطة.

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