2019/07/16 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير المرور العام اللواء زهير عبادة مرواح، اليوم الثلاثاء، اكتشاف أكثر من 25 الف لوحة مطبوعه وجاهزة مخبأة في مخزن بموقع مرور الحسينية.وذكر بيان صدر عن مكتب مدير المرور العام وتلقته وكالة صدى، أن “اللواء مراوح واثناء جولة تفتيشية في موقع الحسينية عثرعلى اكثر من 25 الف لوحة مطبوعة لمركبات، جاهزة مخبأه في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدير المرور العام:اكتشفنا 25 الف لوحة مرورية مخبأة في موقع الحسينية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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