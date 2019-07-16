اختيار العزاوي رئيسا لهيئة استثمار ديالى

2019/07/16 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى ..اكد رئيس مجلس ديالى علي الدايني، الثلاثاء، التصويت على اختيار كريم ذياب العزاوي رئيسا لهيئة استثمار المحافظة.وقال الدايني في حديث لـ/ المعلومة/ان” مجلس ديالى عقد جلسة رسمية لاختيار رئيس هيئة استثمار المحافظة بعد تنافس 21 مرشح تنطبق عليهم المواصفات”.واضاف الدايني،ان” مجلس ديالى صوت باغلبية الاصوات لاختيار كريم ذياب العزاوي رئيسا […]

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