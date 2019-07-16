العمل تعلن إطلاق دفعة جديدة من راتب المعين المتفرغ لفئتين

2019/07/16 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، إطلاق دفعة جديدة من راتب المعين المتفرغ لفئتين.وقالت هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة التابعة للوزارة في بيان تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، إنه تمإطلاق دفعة جديدة من راتب المعين المتفرغ للمستلمين سابقا والمستلمين للمرة الأولى من هذا العام في بغداد والمحافظات […]

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