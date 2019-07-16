القبض على 14 شخصا بينهم امرأة يديرون مكانا للقمار في اربيل

2019/07/16 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم الثلاثاء بالقاء القبض على 14 شخصا بينهم امرأة يديرون مكانا غير مرخص للعب القمار في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال المصدر اليوم، ان قوة من الشرطة وبعد استحصالها الموافقات الاصولية داهمت مكانا للممارسة القمار في اربيل واعتقلت 14 شخصا بينهم امرأة يديرونه ويشرفون عليه.

واضاف المصدر انه لا يزال صاحب المكان واخرون يعملون معه مطلوبون للقضاء لم يلق القبض عليه.

وتابع الصدر ان القوة ضبطت ايضا في المكان مراهنات مكتوبة بمبالغ بالعملة الصعب اضافة الى سندات دور.

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