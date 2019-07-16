هل يصادق السبسي على تعديل قانون الانتخابات في الموعد المحدد؟

2019/07/16 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع سياسيون تونسيون أن يصادق الرئيس الباجي قايد السبسي على التعديلات الجديدة بالقانون الانتخابي لتُصبح سارية المفعول.وكانت أحزاب الأغلبية بالبرلمان -وعلى

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