2019/07/16 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، عن العثور على 25 لوحة أرقام مركبات مخبأة في موقع مرور الحسينية.وقال للواء زهير عبادة الخفاجي في تصريح له ، إنه “تم اكتشاف 25 ألف لوحة لأرقام المركبات جاهزة ومخبأة في مخزن بموقع الحسينية ببغداد”.وأضاف الخفاجي , أنه “سيتم محاسبة المقصر”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن 25 ألف لوحة أرقام مركبات مخبأة بالحسينية النعيم نيوز.

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