2019/07/16 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: q8ME3CqUqIY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تخصيصات مالية ستطلق الاسبوع المقبل لقطاع الصحة في البصرة #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تخصيصات مالية ستطلق الاسبوع المقبل لقطاع الصحة في البصرة #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).