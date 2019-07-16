2019/07/16 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، عن عبور 1880 حاجاً عراقياً عبر منفذ عرعر الحدودي.وقال المتحدث باسم الهيئة حسن فهد الكناني في بيان تلقته وكالة صدى، إن “الدفعة الأولى من حجاج بيت الله الحرام البالغ عددهم 1880 حاجاً من محافظات ديالى وواسط والديوانية والمثنى والأنبار، عبرت منفذ عرعر الحدودي”.وأشار الكناني، إلى أن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة الحج تعلن عبور 1880 حاجاً عراقياً عبر منفذ عرعر الحدودي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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