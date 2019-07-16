بالصور .. الدفاع المدني يتمكن من إخلاء المصابين بحريق ميناء البصرة النفطي

2019/07/16 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … قال إعلام نفط البصرة، اليوم الثلاثاء, إنه “في الساعة 5:00 فجر هذا اليوم 16/07/2019 حصل حريق في أحد طوابق بناية سكن العاملين في ميناء البصرة النفطي”.وبين، أنه “تمت السيطرة على الحادث وأخليت البناية احترازيا من جميع العاملين الذين كانوا جميعا بحالة جيدة عدا إصابات طفيفة جدا لأربعة من أفراد الطاقم”.وأكد، أنه […]

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