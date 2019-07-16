“بالفديو”.. “نساء الحكمة” ينتفضن بالزي الاسود في البصرة: لبيك ياحكيم!

2019/07/16 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: يس عراق نظم العشرات من النساء ،اليوم الثلاثاء، وقفة تأييدة لزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم في محافظة البصرة، وذلك قبيل التظاهرات الموحدة التي يستعد التيار لتنظيمها يوم الجمعة المقبل في عدد من المحافظات الجنوبية.

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