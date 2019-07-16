العدل تحقق في ادعاءات رايتس ووتش بشأن مرافق التوقيف ‏في نينوى

2019/07/16 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أجرى فريق من قسم الرصد التابع لوزارة العدل زيارة ميدانية الى ‏محافظة نينوى وذلك للتحقق مما جاء بالادعاءات الواردة بتقرير ‏منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن مرافق التوقيف الاحتياطي ‏بالمحافظة.

وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "الفريق ألتقى خلال اللقاء كلا من نائب رئيس استئناف نينوى ‏والعميد الحقوقي مدير مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية والعميد ‏مدير استخبارات ومكافحة الارهاب في المحافظة, فضلا عن عدد ‏من الجهات الامنية".وأضاف "تضمنت زيارة الفريق الى مرافق التوقيف ‏في المحافظة حيث تم تدوين ملاحظات عن مجمل الزيارة لغرض ‏اعداد التقرير النهائي وعرضه على الجهات المختصة".انتهى

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