بالصور.. إخلاء المصابين من حريق ميناء البصرة النفطي والأخير يصدر بياناً بالأمر

2019/07/16 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أقدمت فرق الإسعاف في مديرة صحة البصرة، على إخلاء المصابين من حريق ميناء البصرة النفطي الذي اندلع صباح اليوم الثلاثاء.

الى ذلك، أوضح إعلام

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