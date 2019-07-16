2019/07/16 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز – بغداد

أعلن قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادي، عن انخفاض عدد المعتقلين من المراهقين بتهم ارهابية وجنائية بنسبة 70% في المحافظة.

وقال العبادي في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ديالى تكشف عن انخفاض عدد المعتقلين المراهقين في المحافظة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ديالى تكشف عن انخفاض عدد المعتقلين المراهقين في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).