2019/07/16 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف موقع lost secret أن الثنائي الشهير توبا بيوكستون ورجل الأعمال التركي اوموت افيرغين تشاجرا داخل الطائرة أثناء سفرهما دون أي اهتمام بوجودهما وسط الركاب أو احترام شهرتهما.وقال الموقع إنه خلال الشجار قالت توبا لـ اوموت: “يكفي لقد مللت منك”، وذلك وفقا لرواية أحد الركاب الذي كان على متن الطائرة”.وأشار lost secret إلى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لميس التركية تتشاجر مع حبيبها في الطائرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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