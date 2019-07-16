الطقس… أيام جحيمية بانتظار العراقيين

2019/07/16 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق توقعت #هيئة #الأنواء_الجوية، اليوم الثلاثاء، أن يكون طقس البلاد لليومين المقبلين مشمساً بدرجات #حرارة دون 45 مئوية في الوسط والشمال وأعلى منها قليلاً في #الجنوب.وذكرت […]

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