محكمة جنايات النزاهة تلغي التهمة الموجهة لمفتش عام امانة بغداد السابق

2019/07/16 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مفتش عام امانة بغداد السابق سجاد علي معتوك الغاء محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة التهمة الموجه ضده .

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