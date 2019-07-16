اتلاف عصائر ومواد دعائية وعسل وادوية بشرية بعدة مراكز كمركية

2019/07/16 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتلفت هيئة الكمارك عصائر ومواد دعائية وعسلا وادوية بشرية بعدة مراكز كمركية.وذكر بيان للهيئة انه : تم في مركز كمرك ام قصر الأوسط أتلاف (٣٦٣٢)كارتون عصير محمله على حاويتين كون المادة ممنوعة من الاستيراد.واضاف : تم ايضا في كمرك الشحن الجوي باتلافها (٤٨٠٠٠)كارتون ادوية بشرية فاسدة و مواد دعائية موسومه ممنوعه من الاستيراد […]

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