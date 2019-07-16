صاروخ قطري وعلامات للنازية وسط روما

2019/07/16 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الإيطالية أن قوات خاصة تابعة للشرطة استولت على مخزن للأسلحة يحتوي على صاروخ جو-جو وبنادق أوتوماتيكية ومواد تحمل رموزا نازية.واعتقلت الشرطة، صباح الاثنين، 3 أشخاص بينهم إيطاليان، أحدهما ينتمي لحزب سياسي إيطالي من الفاشية الجديدة، وآخر سويسري.وتعتقد الشرطة أن الموقوفين حاولوا بيع الصاروخ في السوق السوداء.

يذكر أن صواريخ مماثلة توجد في حوزة القوات القطرية، ويبلغ وزن الصاروخ نحو 800 كيلوغرام، وتبلغ تكلفته زهاء 500 ألف يورو.

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