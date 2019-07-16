مجلس واسط يفشل بتحقيق نصاب جلسة المياحي ويشكل لجنة بشأن “اللج”

2019/07/16 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اخفق مجلس محافظة واسط، الثلاثاء، بتحقيق نصابه القانوني لاستجواب المحافظ محمد جميل المياحي بشأن الاعتداء على ضابط في سيطرة “اللج”، فيما أكد تشكيل لجنة تحقيقية مع المحافظ لغرض معرفة اسباب الاعتداء.وقال عضو المجلس تركي الغنيماوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مجلس المحافظة لم يتمكن من تحقيق النصاب القانوني لجلسته الاعتيادية الاسبوعية […]

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