2019/07/16 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Aa7ovWKKkIM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خريجو الهندسة يرفعون الصوت ويناشدون رئيس الوزراء لإنقاذهم من واقعهم المرير) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خريجو الهندسة يرفعون الصوت ويناشدون رئيس الوزراء لإنقاذهم من واقعهم المرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).