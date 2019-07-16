صالات نفط الوسط تتغلب على اولمبي مشهد الايراني

2019/07/16 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..تغلب فريق صالات نفط الوسط، على نظيره اولمبي مشهد الايراني، ودياً خلال معسكره الجاري في ايران استعداداً لبطولة الاندية الاسيوية.وقال مشرف الفريق هيثم بعيوي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “نفط الوسط تغلب ودياً على منتخب اولمبي مشهد بنتيجة 12-2 خلال معسكره التدريبي المقام في ايران”.واوضح أن “الفريق يواصل نسقه التصاعدي يوماً […]

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