رئيس الوزراء يستقبل رئيس حكومة كردستان

2019/07/16 | 14:39

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بغداد اليوم _ بغداد

استقبل رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، الثلاثاء (16 تموز 2019)، رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، لمناقشة المشاكل العالقة بين الإقليم وبغداد.

وكان عبد المهدي، قد عبر الاثنين (15 تموز 2019)، عن تهانيه لرئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، بمناسبة تسنمه مهامه، فيما دعا الى حل المشاكل المعلقة بين حكومتي اربيل وبغداد.

وقال بيان لمكتب بارزاني، إن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، هنئ باتصال هاتفي مسرور بارزاني بمناسبة تسنمه مهامه كرئيس لحكومة الاقليم".

وذكر عبد المهدي: "آمل أن نتمكن وبالسرعة القصوى من حل كافة المشاكل المعلقة".

ودعا عبد المهدي بارزاني الى ان "تتكاتف جهود الطرفين من اجل مصلحة اقليم كردستان وعموم العراق وخدمة المواطنين."

وكان مسرور بارزاني، قد وصل الثلاثاء (16 تموز 2019)، الى العاصمة بغداد، على رأس وفد كردي حكومي رفيع.

بغداد اليوم- خاص

اكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، الثلاثاء (16 تموز 2019)، ان الكرد يتعرضون إلى حملة شوفينية تحاول مسحهم من محافظة كركوك.

وقال سلام لـ(بغداد اليوم)، إن "التصريحات التي تطلقها بعض القوى السياسية في محافظة كرك

بغداد اليوم _ بغداد

كشف المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء (16 تموز 2019)، عن تفاصيل مباحثات الرئيس صالح، مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، خلال لقائهما اليوم.

وذكر المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس الج

بغداد اليوم - البصرة

اعلن الضابط علي شياع الحمودي المالكي، الثلاثاء، 16 تموز، 2019، ترقيته من رتبة رائد الى رتبة مقدم مبيناً ان كل شيء سار وفق السياقات القانونية المتبعة في وزارة الداخلية رغم كونه محالاً للتحقيق باحدى القضايا.

وذكر المالكي لـ(ب

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