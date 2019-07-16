2019/07/16 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عصام_شعبان_حسن بات من المعتاد أن تشن السلطوية في مصر حملات اعتقال شبه دورية، لا يمر أحد فصول السنة إلا بحملة جديدة، ولا يزهر ربيع السلطوية إلا بخريف السياسة، منهج السلطوية باستمرار إزاحة الآخرين، بحجزهم خلف القضبان، وأيضاً تشويه أفكار المعارضين أو الخصوم، وهو لا ينفصل عن الإجراءات الاحترازية، من حجز أو حبس احتياطي، بموجب قضايا واتهامات شديدة العمومية، اتهامات قد لا تجد فيها جهات التحقيق أسانيد مادية وقرائن تثبته......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عصام شعبان حسن - اعتقالات مصر.. تشويه اليسار وتجريم السياسة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عصام شعبان حسن - اعتقالات مصر.. تشويه اليسار وتجريم السياسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).