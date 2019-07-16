2019/07/16 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عماد_علي المعلوم ان الصحافة و العملية الصحفية بشكل عام و بكل ما تحويه و الملم بها و دورهما و المنحنيات التي مرّ بها منذ قرن و نيف تقريبا في كوردستان يشير الى انها لازالت في بداية امرها و لم يثمر عنها ناتجاما يمكن ان ياخذ دوره الحقيقي و تاثيره المباشر و موقعه الخاص لدفع حياة الناس نحو الافضل كما هي مهام الصحافة الحقيقية بعيدا عن المصالح التي يمكن ان يستغلها الجهات العديدة سلبا و تنحدر هي بما تواجه نحو احدا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عماد علي - اهل الصحافة و مسار السياسة في كوردستان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عماد علي - اهل الصحافة و مسار السياسة في كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).