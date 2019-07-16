طاقة البصرة: سنتابع سير التحقيقات بشأن حريق الميناء  

2019/07/16 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكدت لجنة الطاقة في مجلس محافظة البصرة, الثلاثاء, سيطرة فرق الدفاع المدني على الحريق الذي نشب في احدى منصات ميناء البصرة النفطي, موضحة أنها ستتابع مع الجهات المعنية سير التحقيقات بشان الحريق.وقال رئيس لجنة الطاقة بالمجلس شداد الفارس في تصريح لـ/المعلومة/، إن “فرق الدفاع المدني وبالتعاون مع فرق شركة الموانئ العراقية تمكنت من […]

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